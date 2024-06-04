Erzincan'dan bir acı haber daha: İliç'te heyelan sonrası toprak altında kalan 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar açıklamasında ayrıca "Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. İşte detaylar...