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Ergani Bölge Trafik Denetleme ekipleri 16 günde 202 adet otobüs denetledi

Ergani Bölge Trafik Denetleme ekipleri 16 günde 202 adet otobüs denetledi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 16:04
Güncelleme:16.09.2024 16:04
Diyarbakır'ın Ergani İlçe Bölge Trafik Denetleme ekipleri, 01 Eylül 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında toplamda 202 adet şehirler arası otobüs denetledi.
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