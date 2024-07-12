12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Erdoğan'dan, NATO'da basın toplantısı! "Adil barışın kaybedeni olmaz"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2024 18:02
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yapan Erdoğan, ittifakta yer alan ülkelere dayanışma çağrısında bulundu. Gazze'deki katliama bir kez daha dikkati çeken Erdoğan, İsrail’e ise NATO kapılarını kapattı. F-16 alım süreci ve Suriye ile ilişkiler de gündemdeydi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan, NATO’da basın toplantısı!
Erdoğan'dan, NATO'da basın toplantısı!
Moskova’da yolcu uçağı düştü!
Moskova'da yolcu uçağı düştü!
Kurye cinayetinde karar
Kurye cinayetinde karar
A Haber MİT’in kalbinde
A Haber MİT'in kalbinde
Bebeklerin en sevimli halleri! Adana dürüm sepeti…
Bebeklerin en sevimli halleri! Adana dürüm sepeti…
Yavru penguen yumurtadan çıktı!
Yavru penguen yumurtadan çıktı!
Sevilen sanatçıların sağlık durumu nasıl?
Sevilen sanatçıların sağlık durumu nasıl?
Kaşar peyniri için yeni uygulama!
Kaşar peyniri için yeni uygulama!
Kurye cinayeti davasında karar günü
Kurye cinayeti davasında karar günü
12 yıldır aranıyordu! Gardıropta yakalandı!
12 yıldır aranıyordu! Gardıropta yakalandı!
Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
Lavların arasından çıkan doğal kaynak suyu!
Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
Navigasyonu karıştırdı merdivende kaldı
Daha Fazla Video Göster