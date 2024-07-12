12 Temmuz 2024, Cuma
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Erdoğan'dan, NATO'da basın toplantısı! "Adil barışın kaybedeni olmaz"
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin terörle mücadelesine vurgu yapan Erdoğan, ittifakta yer alan ülkelere dayanışma çağrısında bulundu. Gazze'deki katliama bir kez daha dikkati çeken Erdoğan, İsrail’e ise NATO kapılarını kapattı. F-16 alım süreci ve Suriye ile ilişkiler de gündemdeydi.