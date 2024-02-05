05 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Gürkan Öztürk binlerce çocuğa umut oldu

Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Gürkan Öztürk binlerce çocuğa umut oldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2024 12:02
19 yaşındaki Gürkan Öztürk, 6 Şubat'taki depremlerde enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı. Acil tıp teknisyeni Havva Ertuğrul ona ulaştığında üniversite hazırlık kitaplarını sormuştu. İşte o görüntülerin ardından önce bir dernek kuruldu ardından tam 21 okulun yeniden açılması sağlandı, 19 kütüphane kuruldu. Detaylar A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in özel haberinde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaymakam evinde ölü bulundu
Kaymakam evinde ölü bulundu
Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Umut oldu
Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Umut oldu
Taksiciye küfür ve hakaret kamerada
Taksiciye küfür ve hakaret kamerada
İstanbul’a yağmur yağacak mı?
İstanbul'a yağmur yağacak mı?
Türkiye’yi bölen çorba! Seveni de çok...
Türkiye’yi bölen çorba! Seveni de çok...
Yemek yemeye gitti can verdi! Saldırı anı kamerada
Yemek yemeye gitti can verdi! Saldırı anı kamerada
Ağıla saldırdılar!
Ağıla saldırdılar!
Hayatta kalma mücadelesi: Sonsuz bir karanlıktı
Hayatta kalma mücadelesi: Sonsuz bir karanlıktı
Yol verme kavgasında kan aktı
Yol verme kavgasında kan aktı
Çarptı, dövdü ve canlı canlı gömdü
Çarptı, dövdü ve canlı canlı gömdü
Yarıyıl tatili bitti okullar açıldı
Yarıyıl tatili bitti okullar açıldı
Camiye giderken köpek saldırdı
Camiye giderken köpek saldırdı
Daha Fazla Video Göster