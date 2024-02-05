Enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı! Gürkan Öztürk binlerce çocuğa umut oldu

19 yaşındaki Gürkan Öztürk, 6 Şubat'taki depremlerde enkazdan 63 saat sonra kurtarıldı. Acil tıp teknisyeni Havva Ertuğrul ona ulaştığında üniversite hazırlık kitaplarını sormuştu. İşte o görüntülerin ardından önce bir dernek kuruldu ardından tam 21 okulun yeniden açılması sağlandı, 19 kütüphane kuruldu. Detaylar A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in özel haberinde...

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