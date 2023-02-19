19 Şubat 2023, Pazar
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Enkaz altında doğum yapan kadın bebeği ile birlikte gömüldü
Asrın felaketinin vurduğu illerde çok acı olaylar yaşandı. Adıyaman'da en büyük acıyı yaşayanlardan biri de Yeni Mezarlık Camii İmam Hatibi Mehmet Tahir Durmuş oldu. 34 yakınını kaybeden Durmuş, defin işlemleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Enkaz altında doğum yapan ve daha göbek bağı bile ayrılmadan evladıyla hayatını kaybeden bir annenin defni sırasında eşinin "Nasıl defnedeceğiz?" sorusu sonrası vicdanının sesini dinlediğini belirten Durmuş, "'Annesi ile beraber olsun' dedim" ifadelerini kullandı.