En doğal ilaç: Kaliteli uyku! Vücut uykudayken yenileniyor

Yapılan bir araştırmaya göre uyku bozuklukları kronik ağrıya neden oluyor. Düzenli uyku problemi olan hastalar ağrısız bir hayat sürdüremez diyen uzmanlar, günde 7 saatlik kaliteli bir uyku düzeninin oturtulması gerektiğini belirtiyor.

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