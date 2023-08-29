29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları En doğal ilaç: Kaliteli uyku! Vücut uykudayken yenileniyor

En doğal ilaç: Kaliteli uyku! Vücut uykudayken yenileniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 19:17
Güncelleme:29.08.2023 19:21
Yapılan bir araştırmaya göre uyku bozuklukları kronik ağrıya neden oluyor. Düzenli uyku problemi olan hastalar ağrısız bir hayat sürdüremez diyen uzmanlar, günde 7 saatlik kaliteli bir uyku düzeninin oturtulması gerektiğini belirtiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte en doğal ilaç!
İşte en doğal ilaç!
Mide koruyucu ilaçlara dikkat
Mide koruyucu ilaçlara dikkat
Kayıp Berzeg hakkında flaş gelişme!
Kayıp Berzeg hakkında flaş gelişme!
Her adım ölüm! Neredesin İBB?
Her adım ölüm! Neredesin İBB?
Sel anı kamerada!
Sel anı kamerada!
Konyaaltı’nda denizin dibi çöplüğe döndü
Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü
Vale cinayetinin failleri enselendi!
Vale cinayetinin failleri enselendi!
İstanbul’da sıcaklık alarmı!
İstanbul'da sıcaklık alarmı!
Ev sahibinden kiracıya taciz!
Ev sahibinden kiracıya taciz!
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Daha Fazla Video Göster