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Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen Kazançlı Yatırım Kampanyasının detaylarını açıkladı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını açıkladı

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Giriş: 19.02.2025 21:56
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dün duyurduğu kampanyanın detaylarını açıkladı. Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için peşinatsız veya düşük peşinat koşullarıyla düzenlenen Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını duyurdu. Vatandaşlara 3 farklı finansman modeli sunduklarını belirten Yılmaz, “İlk 12 aylık taksit ödemelerinizi Emlak Konut’un yaptığı seçenekleri de sunduğumuz kampanyamızın vatandaşlarımıza ve gayrimenkul sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen Kazançlı Yatırım Kampanyasının detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen Kazançlı Yatırım Kampanyasının detaylarını açıkladı
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz merakla beklenen “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını açıkladı
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