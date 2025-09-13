13 Eylül 2025, Cumartesi
Emine Erdoğan'dan lider eşleri zirvesine mesaj: Çocuklara aydınlık gelecek borçluyuz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Mesajında Ukraynalı ve Gazze'li çocukları hatırlatan Emine Erdoğan "Dünyanın tüm çocuklarına umutla bakabildikleri aydınlık bir gelecek borçluyuz." dedi.