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Emekçi babayı duygulandıran sürpriz! Dev ekranda kızı ve eşin doğum gününü kutladı

Emekçi babayı duygulandıran sürpriz! Dev ekranda kızı ve eşin doğum gününü kutladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.10.2024 20:24
Rize Belediyesi tarafından temizlik personeli İsmail Yılmaz için düzenlenen doğum günü sürprizi yürekleri ısıttı. İsmail Yılmaz, parkta bulunan dev ekranda aniden kızı ve eşinin doğum günü sürpriziyle karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Kızı, video aracılığıyla İsmail Yılmaz'a "İyi ki varsın, seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum." diye seslendi. İşte duygulandıran o görüntüler...
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Emekçi babayı duygulandıran sürpriz!
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