Elif Mavi'nin öldüğü kazada yeni gelişme! Sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 Eylül'de otomobilin çarpması sonucu 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği, annesi Merve Avli'nin ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu raporunda, küçük kızın otomobilin altında 14 metre sürüklendiği kazada sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy'un asli kusurlu olduğu, anne ve kızının ise kusurunun bulunmadığı belirlendi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilgesoy'un kasım ayında hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.