Elektrik faciasından adalet arayışı! 5 belediye başkanı hakkında suç duyurusu

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. Tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz'in ailesi ilgili belediye başkanlarının da yargılanmasını talep etti.

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