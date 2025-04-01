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Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 09:41
Malatya'da bir ahırda elektrik akımına kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası elektrik dağıtım şirketi çalışanları yaptığı inlemede ahır tesisatında bağlı olması gereken kablonun açıkta olduğunu tespit etti. Elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olan besici murat eken 700 bin TL'lik zararının karşılanmasını istedi.
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Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu
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