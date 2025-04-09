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Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu

Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 20:49
Elazığ’ın Palu ilçesinde güneşli hava, yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeni ile bazı meyve ağaçları ve ekinler zarar gördü, çevre kısa sürede beyaza büründü. Kısa süre etkili olan dolu, yerini güneşli havaya bıraktı. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle meyve ağaçları, ekinler ile ilçe merkezindeki bazı araçların tavanları zarar gördü.
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Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu
Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu
Elazığ ve Bingöl’de dolu etkili oldu
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