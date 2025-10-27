27 Ekim 2025, Pazartesi
El bombalı eylem firarisi bungalovda kıskıvrak yakalandı
Sakarya'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Değişik suçlardan aranan ve Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığı öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, Tekirdağ'da bir şahsı 'öldürmeye teşebbüs' suçu ile İstanbul'da bir şahsa ait iş yeri ve araca el bombalı eylem sonrası firar eden kişi olduğu tespit edildi.