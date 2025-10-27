El bombalı eylem firarisi bungalovda kıskıvrak yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından organize suç örgütlerinin faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. Değişik suçlardan aranan ve Sapanca ilçesinde bungalovda saklandığı öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin, Tekirdağ'da bir şahsı 'öldürmeye teşebbüs' suçu ile İstanbul'da bir şahsa ait iş yeri ve araca el bombalı eylem sonrası firar eden kişi olduğu tespit edildi.