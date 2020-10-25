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Eksik adres kargo çalışanının hayatına mal oldu

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Giriş: 25.10.2020 12:59
Güncelleme:25.10.2020 13:10
İstanbul Çekmeköy’de adres eksik olduğu için teslimat yapamayınca yardımcı olmaya çalıştığı alıcı tarafından darp edilen kargocu Mehmet Ali İbin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kargo çalışanı 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, adres eksikliği nedeniyle paketi teslim edemeyince kargo alıcısı Tayfun Ş.'yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.'ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin'in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracının yanına otomobil ile geldi.

Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren İbin, hastanede ameliyata alındı. Hastanede yaşam savaşı veren İbin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI
Mahkeme Tayfun Ş.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Eksik adres kargo çalışanının hayatına mal oldu
Eksik adres kargo çalışanının hayatına mal oldu
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