13 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı
Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı

Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.11.2025 16:13
Kayseri’de uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırdığı bir başka şahısta ehliyetsiz çıktı.
