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EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı

İHA
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Giriş: 11.03.2021 23:05
Güncelleme:11.03.2021 23:13
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir asır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında."

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EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı
EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı
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