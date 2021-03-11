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EGM’den İstiklal Marşı’nın 100. yılı paylaşımı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel bir klip paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Tam bir asır. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Bağımsızlığımızın simgesi 100 yaşında."