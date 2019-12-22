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22.12.2019

Ege’nin dev projesi 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı |Video

Ege Bölgesi'nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli'yi Antalya, Ankara ve Muğla'ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan 'Honaz Tüneli'nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor.

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