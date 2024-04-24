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Dur ihtarına uymadı! 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı!

İHA
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Giriş: 24.04.2024 22:01
Güncelleme:24.04.2024 22:05
Batman’da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polisin kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kişiye “dur” ihtarında bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi uzun kovalamaca sonucu yakaladı.
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