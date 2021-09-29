Dünyayı yok edebilecek bir süper yanardağ! Tüyler ürperten Cehennem Kuyusu’nun dibine ilk kez inildi

Ummanlı araştırmacılar tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Korkusuz ekip tüyler ürperten efsaneleriyle bilinen "Cehennem Kuyusu'na" keşif yapmaya indi. 8 kişilik grup bir makara sistemi kurarak, 112 metre derinlikteki obruğun dibinde araştırma yaptı.

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