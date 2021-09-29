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Dünyayı yok edebilecek bir süper yanardağ! Tüyler ürperten Cehennem Kuyusu’nun dibine ilk kez inildi

A Haber
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Giriş: 29.09.2021 16:27
Ummanlı araştırmacılar tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Korkusuz ekip tüyler ürperten efsaneleriyle bilinen "Cehennem Kuyusu'na" keşif yapmaya indi. 8 kişilik grup bir makara sistemi kurarak, 112 metre derinlikteki obruğun dibinde araştırma yaptı.
Dünyayı yok edebilir! Dibine ilk kez inildi DÜNYAYI YOK EDEBİLİR! DİBİNE İLK KEZ İNİLDİ
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