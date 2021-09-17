Dünyanın ilk interaktif taşkın müzesi Trabzon'da kuruldu

Sel, heyelan ve taşkın gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı Doğu Karadeniz'de, halkı bilinçlendirmek amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce Trabzon'da kurulan Taşkın Müzesi kuruldu. Müze Sanal ortamda taşkın anı yaşatılan dünyadaki ilk interaktif taşkın müzesi olma özelliğini taşıyor. Müzede sel baskınının nasıl önleneceği gösteriliyor. Detaylar A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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