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Dünyanın en yaşlı insanı! Sırrı bu 2 besinde saklı

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Giriş: 24.08.2022 15:34
Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri Güney Afrikalı Johanna Mazibuko 128. doğum gününü kutladı. Artık yürüyemeyen ama iyi görüp konuşabilen Mazibuko, uzun yaşamın sırrının yıllarca tükettiği 2 besinde olduğunu düşünüyor.
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