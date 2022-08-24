Dünyanın en yaşlı insanı! Sırrı bu 2 besinde saklı

Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen isimlerden biri Güney Afrikalı Johanna Mazibuko 128. doğum gününü kutladı. Artık yürüyemeyen ama iyi görüp konuşabilen Mazibuko, uzun yaşamın sırrının yıllarca tükettiği 2 besinde olduğunu düşünüyor.