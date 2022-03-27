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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2022 12:13
Güncelleme:27.03.2022 12:13
Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastaları ikizler doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 yaşındaki ikiz kardeşler Nursima ve Aysima Öner yaşam mücadelelerinde tüm Türkiye'den yardım bekliyor.
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