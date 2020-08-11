Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson köpek balıklarına karşı! Aralarına daldı burnundan tutup...

Son dakika haberi... ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, köpek balıklarına karşı! Hayranlarına ringlere geri döneceği müjdesini veren Tyson, köpek balığını burnundan tutarak hareketsiz hale getirdi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Son dakika haberi... ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, köpek balıklarına karşı! Hayranlarına ringlere geri döneceği müjdesini veren Tyson, köpek balığını burnundan tutarak hareketsiz hale getirdi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Hayranlarına ringlere geri döneceğinin sinyallerini veren ünlü boksör Tyson, Bahamalar'da Discovery Channel'ın 'Shark Week' adlı özel etkinliği kapsamında dalış yaptı.

54 yaşındaki ünlü boksör, köpek balığını burnundan tutarak hayvanı 'tonik hareketsizlik' durumuna soktu.

TARTIŞMASIZ HALA ŞAMPİYON

Discovery Channel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mike Tyson hala tartışmasız bir şampiyon" ifadelerine yer verdi.