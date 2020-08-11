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Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson köpek balıklarına karşı! Aralarına daldı burnundan tutup...

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Giriş: 11.08.2020 17:54
Güncelleme:11.08.2020 17:57
Son dakika haberi... ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, köpek balıklarına karşı! Hayranlarına ringlere geri döneceği müjdesini veren Tyson, köpek balığını burnundan tutarak hareketsiz hale getirdi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Son dakika haberi... ABD'li dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, köpek balıklarına karşı! Hayranlarına ringlere geri döneceği müjdesini veren Tyson, köpek balığını burnundan tutarak hareketsiz hale getirdi. İşte görenleri hayrete düşüren o anlar...

Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson köpek balıklarına karşı! Aralarına daldı burnundan tutup... DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖR MİKE TYSON KÖPEK BALIKLARINA KARŞI! ARALARINA DALDI BURNUNDAN TUTUP...

Hayranlarına ringlere geri döneceğinin sinyallerini veren ünlü boksör Tyson, Bahamalar'da Discovery Channel'ın 'Shark Week' adlı özel etkinliği kapsamında dalış yaptı.

54 yaşındaki ünlü boksör, köpek balığını burnundan tutarak hayvanı 'tonik hareketsizlik' durumuna soktu.

TARTIŞMASIZ HALA ŞAMPİYON

Discovery Channel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mike Tyson hala tartışmasız bir şampiyon" ifadelerine yer verdi.

Mike Tyson köpek balığını burnundan tutup...
Mike Tyson köpek balığını burnundan tutup...
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