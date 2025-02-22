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Dünya Atlası KKTC’de! İmparatorlukların uğruna savaştığı ada

Dünya Atlası KKTC’de! İmparatorlukların uğruna savaştığı ada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 16:06
Akdeniz'in en büyük üçüncü adası Kıbrıs. Bugüne kadar onlarca imparatorluğun uğruna savaşlar verdiği bu topraklar doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği ile dikkat çekiyor. 307 yıl Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki en güçlü kalesi olan bu adada bir Türk devleti var. Dünya Atlası bu bölümünde Türkiye'nin yavru vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekrana getirdi.
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Dünya Atlası KKTC’de! İmparatorlukların uğruna savaştığı ada
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