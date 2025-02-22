Dünya Atlası KKTC’de! İmparatorlukların uğruna savaştığı ada

Akdeniz'in en büyük üçüncü adası Kıbrıs. Bugüne kadar onlarca imparatorluğun uğruna savaşlar verdiği bu topraklar doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği ile dikkat çekiyor. 307 yıl Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki en güçlü kalesi olan bu adada bir Türk devleti var. Dünya Atlası bu bölümünde Türkiye'nin yavru vatanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekrana getirdi.

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