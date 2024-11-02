Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında

A Haber’in ülkelerin kültürel ve sanatsal zenginliklerini ele aldığı Dünya Atlası bu bölümünde Arnavutluk’a konuk oldu. Başkent Tiran’da Osmanlı medeniyetinin izleri görülürken cami ve ezan sesleri şehrin kalbinde yer alıyor. İşte Arnavutluk'un bilinmeyen kültürel zenginlikleri…

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