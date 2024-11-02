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Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında

Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 15:43
A Haber’in ülkelerin kültürel ve sanatsal zenginliklerini ele aldığı Dünya Atlası bu bölümünde Arnavutluk’a konuk oldu. Başkent Tiran’da Osmanlı medeniyetinin izleri görülürken cami ve ezan sesleri şehrin kalbinde yer alıyor. İşte Arnavutluk'un bilinmeyen kültürel zenginlikleri…
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Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında
Dünya Atlası! A Haber Arnavutluk sokaklarında
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