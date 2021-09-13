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Düğün sonrası drift atıp havaya ateş eden magandalar kamerada

İHA
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Giriş: 13.09.2021 13:40
Antalya’da düğün sonrası ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Araçlarıyla önce drift atan sürücüler, etrafı apartmanlarla dolu alanda tabanca ve pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada tepkileri oldu. Akşam saatlerindeki bir düğünün ardından, konvoy yapan bazı araç sürücüleri, mahalle aralarında drift attı. Apartmanların arasında dolaşan grup, bununla da yetinmeyip araçlardan tabancayla, bazıları da otomobillerden inip havaya pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti.
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