30 Nisan 2025, Çarşamba
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Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi
Adana’da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu. Polis, asılsız olduğu belirlenen uyarıyı gönderen kooperatif çalışanı Kenan A.'yı (50) gözaltına aldı. İfadesinde, bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarıyı gönderdiğini söyleyen Kenan A. hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.