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Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi

Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 30.04.2025 08:33
Adana’da dolmuş kooperatifinin elektronik otomasyon sistemine yapılan canlı bomba uyarısı tedirginliğe neden oldu. Polis, asılsız olduğu belirlenen uyarıyı gönderen kooperatif çalışanı Kenan A.'yı (50) gözaltına aldı. İfadesinde, bir arkadaşına şaka yapmak için asılsız uyarıyı gönderdiğini söyleyen Kenan A. hakkında 'Halkı korku ve paniğe sevk etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.
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Dolmuşların elektronik otomasyon sistemine asılsız canlı bomba uyarısı gönderdi
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