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Dolandırıcılardan jigolo vurgunu: Jigolo sitesine girdiniz diyerek vurgun yaptılar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 13:51
Esenyurt'ta lüks sitede kurdukları çağrı merkezi ile aradıkları vatandaşlara “Jigolo sitesine giriş yapıp üye kaydı oluşturmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı. Ödemeyi hemen yaparsanız icra durdurulacak” diye mesajlar atarak dolandıran bir kadın 5 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyon sırasında elde edilen dijital materyallerde 8 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu dosya bulundu. Şüphelilerin bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendiriliyor.
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