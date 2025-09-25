25 Eylül 2025, Perşembe
Dokuma sanatı Güdül’de hayat buldu! Tiftik keçisinden battaniye dokuyorlar
Unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı Ankara'nın Güdül ilçesi Boyalı Köyü’nde yaşamaya devam ediyor. Köyde yaşayan kadınlar maharetli elleriyle birbirinden özel battaniyeler ortaya çıkarıyor. Bu sanat hem kadınların özeniyle hayat buluyor hem de yoğun ilgiyle karşılanıyor. Ekibimiz o atölyeye konuk oldu.