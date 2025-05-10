10 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu

Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2025 13:43
Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Merve Altıntaş Türe, doğum gününde hayatının en büyük hediyesini annesinden aldı. Böbrek nakliyle hayata tutunan genç anne taburcu oldu. Diyaliz tedavisi sebebiyle anne olamayacağını düşünürken; sürpriz bir şekilde anne olan Merve Altıntaş Türe, ilk Anneler Günü'nü 6 aylık kızıyla ve annesiyle birlikte kutlayacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Doğum gününde annesi can oldu!
Doğum gününde annesi can oldu!
Atı otomobile bağlayan şahsa ceza!
Atı otomobile bağlayan şahsa ceza!
Ticari taksinin kaza anı kamerada!
Ticari taksinin kaza anı kamerada!
Komşusunun aracı Yezen’i öldürdü
Komşusunun aracı Yezen’i öldürdü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Otomobil ile motosiklet çarpıştı!
Tekirdağ’da su samuru görüntülendi
Tekirdağ'da su samuru görüntülendi
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
Sinop’ta tur otobüsü devrildi!
Sinop'ta tur otobüsü devrildi!
Motosiklet otomobile arkadan çarptı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı
Alevler minibüsü yuttu!
Alevler minibüsü yuttu!
Polisten dolandırıcılara 10 ilde operasyon!
Polisten dolandırıcılara 10 ilde operasyon!
Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı!
Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı!
Daha Fazla Video Göster