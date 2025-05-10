10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Doğum gününde annesinin böbreğiyle hayata tutundu
Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Merve Altıntaş Türe, doğum gününde hayatının en büyük hediyesini annesinden aldı. Böbrek nakliyle hayata tutunan genç anne taburcu oldu. Diyaliz tedavisi sebebiyle anne olamayacağını düşünürken; sürpriz bir şekilde anne olan Merve Altıntaş Türe, ilk Anneler Günü'nü 6 aylık kızıyla ve annesiyle birlikte kutlayacak.