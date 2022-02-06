06 Şubat 2022, Pazar
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Doğu'da karla mücadele! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
Van, Bitlis, Muş, Hakkari'de 871 yerleşim yerine kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için seferber. Meteoroloji'den 22 ile sarı 3 ile turuncu uyarı yapıldı. Önümüzeki hafta Türkiye'nin genelinde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan havanın notlarını A Haber'de anlattı.