06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğu'da karla mücadele! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

Doğu'da karla mücadele! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2022 14:50
Van, Bitlis, Muş, Hakkari'de 871 yerleşim yerine kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için seferber. Meteoroloji'den 22 ile sarı 3 ile turuncu uyarı yapıldı. Önümüzeki hafta Türkiye'nin genelinde yağışlar etkili olacak. Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan havanın notlarını A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile içi dehşet! Önce kocasına sonra kendine sıktı
Aile içi dehşet! Önce kocasına sonra kendine sıktı
Arnavutköy’de bozuk rögar kapağı kazaya yol açtı
Arnavutköy’de bozuk rögar kapağı kazaya yol açtı
En büyük onkoloji hastanesi Malatya’da
En büyük onkoloji hastanesi Malatya’da
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Soygun çetesi çökertildi
Soygun çetesi çökertildi
Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?
Dünya bu düğünü konuşuyor tam 1 hafta sürdü!
Dünya bu düğünü konuşuyor tam 1 hafta sürdü!
Başakşehir’de İETT kazası: 6 yaralı
Başakşehir'de İETT kazası: 6 yaralı
Isparta’da son durumu A Haber’de anlattı
Isparta’da son durumu A Haber'de anlattı
İETT otobüsü alev topuna döndü
İETT otobüsü alev topuna döndü
İki İETT otobüsünün çarpıştı 6 yolcu yaralandı
İki İETT otobüsünün çarpıştı 6 yolcu yaralandı
’’Özer Hurmacı beni çocuklarımın önünde dövdü’’
''Özer Hurmacı beni çocuklarımın önünde dövdü''
Daha Fazla Video Göster