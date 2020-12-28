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Doğal ürünlere talep arttı gıda sahtekarları durmadı! Süt ürünlerinde hangi hileler yapılıyor?

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 16:13
Güncelleme:28.12.2020 16:15
Vatandaşlar pandemi sürecinde doğal süt ürünlerine yöneldi. Durumu fırsat bile gıda sahtekarları da süt ürünlerinde hile yapmaya başladı. Peki hangi hileler yapılıyor, sağlığa zararları ne? Detayları A Haber Muhabiri Melis Coşan aktardı.

Pandemiyle birlikte birçok kişi doğal ürünlere yöneldi. Talepler artınca da hilekarlar durmadı. Bu işin içine de hile karıştırdı. Birçok web sitesinde doğal ürün satıldığı iddia ediliyor. Ama içine birçok hile katılıyor. O hilelerin başında ise süt var. Peki o süte ne hileler katılıyor?

A Haber'e konuk olan Gıda Mühendisi Vedat Bilek, nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Tat, koku ve rengine bakmakta fayda olduğunu belirten Bilek, "Sütte koku alışılmışın dışındaysa uzak durmanız gerekir. Tereyağında alırken rengine dikkat etmek gerekir. Sarımsı renge aldırmayın. Fiyat da oldukça önemli. Yediğiniz zaman damağınıza yapışıyorsa bilinki bunda bitkisal yağ var." ifadelerini kullandı.

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