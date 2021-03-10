Diziler toplumu nasıl etkiliyor?

Yapılan son araştırmalara göre günde 3 saatimizi televizyon izleyerek geçiriyoruz. Bu sürenin büyük bir kısmını da dizilere ayırıyoruz. Peki bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? A Haber muhabiri Melis Coşan ve kameraman Niyazi Kurt sizler için araştırdı.

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Yapılan son araştırmalara göre günde 3 saatimizi televizyon izleyerek geçiriyoruz. Bu sürenin büyük bir kısmını da dizilere ayırıyoruz. Peki bu durum hayatımızı nasıl etkiliyor? A Haber muhabiri Melis Coşan ve kameraman Niyazi Kurt sizler için araştırdı.