Diyarbakır'da Karacadağ pirincinde bereketli hasat başladı
Diyarbakır’da Karacadağ pirincinde bereketli hasat başladı

Giriş: 27.09.2025 09:52
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bin dönüm araziye 6 milyon lira maliyetle ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat zamanı geldi. Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, geçen yıl 130 ton ürün elde ettiklerini, bu yıl ise rekoltenin iki kat artarak 250 tona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Lezzeti ve düşük şeker oranıyla öne çıkan Karacadağ pirinci, kurutma ve fabrika sürecinin ardından sofralara ulaşacak. Hasadın yaklaşık iki hafta süreceği belirtildi.
