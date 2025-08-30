30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 17:56
Diyarbakır Eğil karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Adıyaman’dan ziyaret için yola çıkan kadınları taşıyan araçta 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kadın da yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Malatya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Daha Fazla Video Göster