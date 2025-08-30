Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır Eğil karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Adıyaman’dan ziyaret için yola çıkan kadınları taşıyan araçta 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kadın da yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN