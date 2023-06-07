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Diyarbakır’da kaçak elektrik terörü! Önce araçla önünü kestiler ardından ölümle tehdit ettiler: Seni mermi manyağı yaparım

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Giriş: 07.06.2023 16:37
Dehşete düşüren olay Diyarbakır’da meydana geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kullanan bazı şahıslar tarafından ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tehditlere aldırış etmeden görevlerini yapan çalışanlar, o anlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.
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