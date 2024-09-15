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Diyarbakır'da içinde çocuklarında olduğu araca silahlı saldırı

Diyarbakır'da içinde çocuklarında olduğu araca silahlı saldırı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 16:15
Diyarbakır'da kınaya giden aile, husumetlileri tarafından takip edilip araçlarına silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmaz araçlar hasar gördü, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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