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Diyanet İşleri Başkanlığından “Cuma namazı” ve “Miraç Gecesi” düzenlemesi

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Giriş: 17.02.2023 10:15
Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla tüm camilerde ve depremden etkilenen illerdeki Cuma namazı kılınan açık alanlarda Cuma’dan önce Kur’an-ı Kerim okunup dua edilecek. Cuma namazı sonrasında da tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için “Gıyabi Cenaze Namazı” kılınacak. Miraç Gecesi’nde de camilerin yanı sıra depremzedelerin toplu olarak barındıkları yerlerde Kur’an-ı Kerim ve dua programları düzenlenecek.
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