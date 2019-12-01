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01.12.2019

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

ABD'nin önde gelen Müslüman organizasyonlarından Amerika Müslüman Cemiyeti (MAS) tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katılan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul'u anlattı. Bu yıl 22'ncisi yapılan MAS Yıllık Kongresi, ABD'nin dört bir tarafından Müslümanları bir araya getirdi.

Kongreye Zekat Vakfı'nın konuğu olarak katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncularından Al, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ve Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Bilal Kuşpınar'ın da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Al, hem Türkiye'yi hem de Diriliş Ertuğrul dizisini anlattı.

Programın bitiminde ünlü oyuncu ile bir araya gelen Meksikalı bir çift, Al ile birlikte Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Meksikalı çift, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden ve Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki insani yardım faaliyetlerinden etkilenerek Müslüman olduklarını dile getirdi. Al ise çifte biri İngilizce, diğeri İspanyolca iki Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.

Türkiye'den çok uzaktaki insanların, Türkiye'nin insani faaliyetlerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Al, bunun bir örneğini Los Angeles'ta görmekten büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

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