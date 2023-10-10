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Dilan Polat’ın Ataşehir'deki kliniğine silahlı saldırı düzenlendi

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Giriş: 10.10.2023 15:42
Son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat’a ait polikliniğe kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda kurşun polikliniğin dış cephesine ve camlarına isabet etti.
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
Dilan Polat’ınkliniğine silahlı saldırı düzenlendi
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