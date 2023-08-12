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Devlet selin vurduğu Kastamonu Bozkurt’u yeniden ayağa kaldırdı! İşte son hali...

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Giriş: 12.08.2023 10:43
Devlet her zorlukta vatandaşının yaralarını sarmaya devam ediyor. Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde büyük hasar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 72 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca bina ve işyeri de yıkılarak zarar görmüştü. Bu büyük afetin üzerinden 2 yıl geçti. Devletin Bozkurt'u ayağa kaldırılması için başlattığı çalışmalar sona erdi. Yeniden inşa edilen Bozkur'ta değişim herkesi mest etti. Sel felaketine neden olan Ezine Çayı ıslah edildi, TOKİ tarafından 649 toplu konutun inşası tamamlandı. İlçede 123 işyeri, pazar alanı, kıraathane hak sahiplerine teslim edildi. İlçede çok güzel meydan yapıldı, alt ve üstyapı tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği doğal gaz da ilçeye getirildi.
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