Devlet desteğiyle aldığı 100 koyunu, kadın eliyle 400’e çıkardı

Ağrı’da “5 Yılda 750 Bin Koyun Projesi” ile 100 koyun alan Zeynep Gülkırmızı, binbir emekle baktığı koyunların sayısını 400’e ulaştırarak kadınlara örnek olacak bir başarıya ulaştı.

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