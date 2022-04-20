Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin aslen nereli? Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi sosyal medyada olay oldu! İşte Destan dizisinin başrolü Ebru Şahin’in memleketi...

Atv'nin fenomen dizisi Destan'da Edip Tepeli ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Türkiye ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Ebru Şahin, dizideki performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyicileri ekran başına kilitlerken Ebru Şahin izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyanın da en çok konuşula isimlerinden olan Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu merak edildi. Ünlü oyuncu meğerse doğma büyüme İstanbulluymuş.