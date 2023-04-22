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Depremzede çocukların yüzü bayramda D&R ve "Minika Oyun Çadırları"nda güldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2023 18:06
Türkiye'yi sarsan çifte deprem felaketi sonrası deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden Turkuvaz Medya, çocukları da düşündü. Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen aktivitelerle Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürdü.
Çocukların yüzü Minika Oyun Çadırlarında güldü
Çocukların yüzü "Minika Oyun Çadırları"nda güldü
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Çocukların yüzü bayramda D&R ile güldü
Çocukların yüzü bayramda D&R ile güldü
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