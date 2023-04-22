Depremzede çocukların yüzü bayramda D&R ile güldü

Türkiye'yi sarsan çifte deprem felaketi sonrası deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden Turkuvaz Medya, çocukları da düşündü. Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen aktivitelerle Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürdü.