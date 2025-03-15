15 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı! Anne isyan etti
Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı! Anne isyan etti

Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı! Anne isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2025 18:21
Ankara Yenimahalle’de, annesi ile evine döndüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki depremzede kız çocuğu, yoldan geçen sürücülerin araya girmesi sayesinde saldırıdan yara almadan kurtulabildi. Yaşadıkları çevrede çok fazla başıboş köpek olduğunu söyleyen anne ise, "Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı! Anne isyan etti
Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı!
Depremzede çocuğa başıboş köpekler saldırdı!
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı!
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı!
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Debisi yükselen çayda mahsur kaldı!
Debisi yükselen çayda mahsur kaldı!
Çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı
Çocuğa cinsel istismardan aranan firari yakalandı
Gazze’de moloz yığınları arasında iftar!
Gazze’de moloz yığınları arasında iftar!
Yaren leylek Adem Yılmaz’ın kayığına kondu
Yaren leylek Adem Yılmaz’ın kayığına kondu
Yerli nohut ekimi başladı
Yerli nohut ekimi başladı
65 yıllık sanat hikayesi
65 yıllık sanat hikayesi
Zanaat atölyelerine öğrenci akını!
Zanaat atölyelerine öğrenci akını!
Öğrenciler matematik şenliğinde buluştu
Öğrenciler matematik şenliğinde buluştu
İftar sofralarının vazgeçilmezi çorba!
İftar sofralarının vazgeçilmezi çorba!
Daha Fazla Video Göster