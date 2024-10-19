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Depremde engelli öğrencisini kurtaran A Haber’e konuştu

Depremde engelli öğrencisini kurtaran A Haber’e konuştu

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 09:29
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde yaşanan depremde engelli öğrencisini kucağına alıp sınıftan dışarı çıkaran Şura öğretmen Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O öğretmene A Haber ulaştı.
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