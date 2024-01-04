04 Ocak 2024, Perşembe
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Deprem faciasından sonra ilk adım! Balta ailesi Hilal’in elinden tuttu
Ülkece dehşeti yaşadığımız, zor günlerdi. 6 Şubat Depremi'nde, Hatay’da enkaz altında kalan 10 yaşındaki 'Hilal Bilge' 90'ncı saatte çıkarılmıştı. Sol kolunu kaybeden ve bacağından ağır yaralanan küçük kıza, eski milli futbolcu 'Hakan Balta' ile eşi sahip çıkmış, koruyucu aile olmuştu. Faciada tüm yakınlarını kaybeden küçük kızdan sevindiren haber geldi. 'Hilal', ilk kez desteksiz yürüdü.