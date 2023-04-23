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Deprem bölgesinde D&R'dan 23 Nisan etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi...

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Giriş: 23.04.2023 16:03
Turkuvaz Medya bünyesinde bulunan D&R, deprem bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenledi. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenilirken, çocuklar bayramın tadını çıkardı.
D&R’dan 23 Nisan etkinliği!
D&R'dan 23 Nisan etkinliği!
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Minika çadırında 23 Nisan etkinliği
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